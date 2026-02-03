Local National Weather Sports Traffic Watch Now
WATCH LIVE: Gov. Newsom speaks on High Speed Rail in Kern County

Rich Pedroncelli/AP
KERN COUNTY, Calif. (KERO) — CA Governor Gavin Newsom is in Kern County to discuss the High Speed Rail and other "job-creating economic development projects."

WATCH LIVE BELOW:

